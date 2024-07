Maxime Naud-Denis, copropriétaire et directeur général de la microbrasserie Les Grands Bois, avec son fils et sa famille lors de la première soirée du festival la Commission B

(Saint-Casimir) Il y a moins de 10 ans, ce village d’un peu moins de 1500 habitants était parfaitement anonyme, à part peut-être pour son improbable « Bateau de la vierge », un éperon de béton en forme de proue de navire s’avançant dans la rivière Sainte-Anne. C’était avant le retour au village de jeunes portés par un projet de microbrasserie, associé dès le départ à une offre culturelle qui rayonne aujourd’hui bien au-delà la région de Portneuf.

Maxime Naud-Denis et ses amis brassaient de la bière dans le sous-sol d’une maison louée à Grondines quand l’ancien cinéma de Saint-Casimir s’est retrouvé en vente, en 2016. Trop grand pour leurs besoins de brassage initiaux – on a agrandi deux fois depuis –, l’endroit était toutefois taillé sur mesure pour y présenter des spectacles, d’autant plus que Daniel, le père de ses associés Mathieu et Philippe Tessier, accueillait des artistes à l’occasion dans la taverne voisine.

« Quand Dan avait la chance d’avoir des artistes trop gros pour sa taverne, comme Lisa LeBlanc ou Bodh’aktan à l’époque, on les a mis dans la grande salle. Ça nous permettait de payer l’électricité et les factures de la brasserie », explique Maxime Naud-Denis.

La salle, qui peut accueillir 450 spectateurs à l’étage de la microbrasserie, a depuis vu passer à peu près tous les artistes québécois de renom en plus d’une poignée de groupes canadiens et internationaux tels que Cat Empire, Basia Bulat, Tiken Jah Fakoly ou les Sheepdogs. C’est sans compter la Commission B, évènement phare des Grands Bois, qui se déroule chaque année à la mi-juin et qui affiche, sur trois jours, des programmations de plus en plus étoffées — on pouvait y voir cette année Marjo, Karkwa, Klô Pelgag, Les Hôtesses d’Hilaire, Grimskunk et même le groupe culte américain The Budos Band.

Ambiance à la Commission B PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Les Hôtesses d’Hilaire ont présenté l’un de leurs derniers spectacles le 14 juin dernier à l’évènement la Commission B.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le groupe instrumental new-yorkais The Budos Band était aussi au programme de l’évènement de trois jours.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Bosco Baker, musicien originaire du Midwest maintenant établi au Québec, s’est produit sur la petite scène jazz en bordure de rivière.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Guillaume, Kwin et Carl trinquent lors du concert des Hôtesses d’Hilaire. 1 /4







« On est en plein milieu du village, mais tout le monde est super cool. C’est Marie qui habite là, et elle vient toujours nous remercier le dimanche d’avoir mis de la couleur dans sa vie », nous dit Maxime en nous montrant une maison dont le balcon permet d’avoir une vue plongeante sur les deux scènes principales du festival — il y a aussi une petite scène jazz dans le parc aménagé il y a quelques années par l’équipe de la brasserie en bordure de rivière.

Si organiser des spectacles a d’abord aidé à soutenir les opérations de brassage, c’est le succès de la microbrasserie qui permet aujourd’hui à l’équipe des Grands Bois de proposer une programmation audacieuse et diversifiée.

« On est associés à une entreprise lucrative qui fonctionne 365 jours sur 365, reconnaît le directeur général de la microbrasserie. C’est un produit d’appel fort, autant agroalimentaire que touristique, qui nous stabilise, nous renforce, puis nous donne une indépendance que peu de gens ont dans le milieu culturel. »

Vendredis sains

Cela s’est traduit par la création des Grands Bois — Arts et spectacles. En plus de la programmation habituelle en salle et de la Commission B, l’organisme à but non lucratif a mis sur pied il y a trois ans les Vendredis sains, un marché public hebdomadaire qui met aussi en scène des artistes de la relève. « C’est un 5 à 7 avec des kiosques de producteurs locaux et un spectacle gratuit, nous dit Maxime Naud-Denis. Avec la pandémie, il y a eu beaucoup de financement pour ce genre d’activité là. On a pu faire venir Ariane Roy, Qualité Motel et plein de beaux noms qu’on a pu voir gratuitement. Cette année, on met l’accent sur les artistes féminines, et pas seulement en musique. On va notamment accueillir des projets de danse. Tu sais, vendre un show de danse contemporaine à Saint-Casimir, c’est difficile… »

Mais c’est une diversité souhaitée par Les Grands Bois : « Il y a des gens de profils différents qui viennent, des agriculteurs qui viennent au marché, qui parlent à du monde en visite de Montréal, illustre le jeune entrepreneur. Ces gens-là se rencontrent, ou du moins se côtoient, et je pense que ça représente une victoire contre l’intolérance qui est croissante dans notre société. »

Pôle jeunesse

Cet effort ne s’arrête pas à la musique ou à la danse. Depuis le début de la Commission B, on a toujours fait preuve d’initiative pour attirer les familles, ce qui a mené à la création d’un pôle jeunesse qui rayonne maintenant auprès de milliers d’écoliers des MRC de Portneuf, de Mékinac et des Chenaux.

« En 2022, on a amené un spectacle jeune public en salle pour voir si ça fonctionnerait auprès des écoles de la région, nous dit Chloé Zollman, coordonnatrice chez Grands Bois — Arts et spectacles. C’était un spectacle de marionnettes qu’on avait présenté lors des Vendredis sains ; on a finalement fait 10 représentations scolaires en salle, 1133 élèves sont passés. Il faut savoir que le bassin d’écoliers du primaire dans Portneuf, c’est 4000 élèves ; il y a donc un quart de la population scolaire de Portneuf qui est venue aux Grands Bois ! »

Fort de ce beau succès, le pôle jeunesse de Grands Bois — Arts et spectacles s’est associé à cinq compagnies jeune public de Saguenay, Québec et Montréal en assurant le rôle de chargé de diffusion dans la région.

« Ce ne sont pas toutes les compagnies jeunesse qui peuvent se permettre de faire ce genre de travail », soutient celle qui est aussi responsable de la programmation des Vendredis sains.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Chloé Zollman, coordonnatrice chez Grands Bois — Arts et spectacles

C’est donc un effort de mutualisation qu’on propose, car on connaît notre région. On est en train de bâtir des liens de confiance avec des institutions scolaires, mais aussi municipales et régionales. Chloé Zollman, coordonnatrice chez Grands Bois — Arts et spectacles

« On est tout de même ici dans un milieu relativement défavorisé, avec des propositions culturelles assez peu variées, surtout pour des jeunes, enchaîne Chloé Zollman. On est loin de plein de choses et on essaie donc de créer les rencontres pour que les jeunes puissent développer leur curiosité artistique, qu’ils puissent développer une habitude de l’art, un goût de l’art. »

Ciné-cool St-Caz

Les Grands Bois cajolaient depuis longtemps l’idée de retrouver la vocation d’origine du bâtiment construit en 1946. La salle de spectacle étant déjà équipée du matériel de projection utilisé par les propriétaires précédents, il s’agissait de trouver comment remettre du cinéma à l’écran. Le déclic a eu pour nom Laura Bergeron, réalisatrice, scénariste et monteuse, qui est venue se ressourcer chez un ami maraîcher après 10 ans passés à Toronto. Elle est devenue commissaire du Ciné-cool St-Caz, qui présente de l’automne au printemps des programmations mensuelles de longs et de courts métrages, toujours suivies de discussions — elle a même invité l’an dernier le réalisateur Stéphane Lafleur à venir présenter son film Viking au public de Saint-Casimir.

« Pour la programmation, j’essaie vraiment de plaire à un peu tout le monde, nous dit Laura Bergeron. J’offre autant du documentaire que de la fiction, mais il y a de l’expérimental aussi. »

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Laura Bergeron, commissaire du Ciné-cool St-Caz

J’aime beaucoup faire des combos court et long métrages parce que justement, c’est rare qu’on peut diffuser les courts métrages sur grand écran, et il y a de petits bijoux là-dedans ! Laura Bergeron, commissaire du Ciné-cool St-Caz

La jeune femme affirme que le public a vraiment apprécié l’expérience. « C’est important que ça puisse se passer dans les régions. Ce n’est pas parce qu’on va s’installer en campagne et qu’on adopte un mode de vie plus relax que l’on veut s’isoler de la culture ! »