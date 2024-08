Melania Trump racontera son histoire dans un livre publié cet automne

(New York) L’ancienne première dame Melania Trump publiera ses mémoires cet automne, un livre intitulé tout simplement Melania, présenté par son bureau comme « l’histoire puissante et inspirante d’une femme qui a tracé son propre chemin, surmonté l’adversité et défini l’excellence personnelle ».