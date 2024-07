Le magazine montréalais LSTW (Lez Spread the Word) frappe fort ces jours-ci, pile pour la Fierté, avec cette photo couverture de ces « deux icônes » : le couple formé par les hockeyeuses Marie-Philip Poulin et Laura Stacey.

À l’intérieur, une bonne dizaine de photos intimes et très soignées (en vêtements de hockey !) illustrent une longue entrevue bilingue, menée par Lisa Cecchini.

On y apprend, entre autres informations sur leur cheminement tant privé que professionnel, que ces deux athlètes de la Ligue professionnelle de hockey féminin qui protègent jalousement leur intimité ne sont pas côte à côte dans les vestiaires, ne partagent pas de chambre sur la route et ne s’assoient pas non plus ensemble dans le bus de l’équipe. À lire en prévente sur le site du magazine ou en kiosque dès le 16 août. 25 $.

