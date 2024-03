Céline Dion remercie le compositeur d’All By Myself

Sur Instagram, cette semaine, Céline Dion a pris le temps de remercier le compositeur Eric Carmen, décédé le 10 mars, de lui avoir donné l’une de ses chansons « les plus importantes », All By Myself.

Céline Dion écrit avoir appris la nouvelle du décès d’Eric Carmen « avec une grande tristesse ».

« Eric, merci d’avoir partagé votre génie avec le monde entier et de m’avoir donné la chance de chanter l’une de vos plus belles chansons, All By Myself. Le compositeur, écrit-elle, lui a permis de se connecter avec ses fans « en atteignant un nouveau niveau d’émotion ».

Céline Dion a sorti All By Myself sur son album Falling into You, en 1996. Le compositeur de la chanson, Eric Carmen, l’avait écrite et interprétée 20 ans plus tôt, en 1975. Le chanteur américain est aussi connu pour sa chanson Hungry Eyes du film Dirty Dancing. Il est mort dans son sommeil, dans la nuit du 9 au 10 mars, à l’âge de 74 ans.

Le 15 mars, toujours sur Instagram, Céline Dion a évoqué son état de santé, elle qui s’est fait diagnostiquer en 2022 le syndrome de la personne raide. « Essayer de surmonter cette maladie auto-immune a été l’une des expériences les plus difficiles de ma vie, mais je reste déterminée à remonter un jour sur scène et à mener une vie aussi normale que possible », a-t-elle écrit.