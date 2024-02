Kanye West s’excuse auprès de la communauté juive, un an après des propos antisémites

(New York) Le rappeur américain Kanye West s’est excusé mardi auprès de la communauté juive, un an après des propos antisémites qui avaient provoqué l’indignation et mis fin à de juteux contrats commerciaux entre de grandes marques comme Adidas et le musicien.