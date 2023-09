L’épouse de Bruce Willis, Emma Heming Willis, s’est confiée à l’émission Today, sur NBC, au sujet de la condition de la condition de l’acteur. « La démence, c’est difficile », a-t-elle dit, tout en précisant ne pas savoir si son mari était conscient ou non de son état.

« C’est difficile à dire », a-t-elle avoué à l’animateur Hoda Kotb. La famille de Bruce Willis a annoncé en février 2023 que l’acteur souffre de démence frontotemporale. Contrairement à la maladie d’Alzheimer, cette forme de dégénérescence cognitive touche moins la mémoire et davantage le langage, le comportement et le contrôle des mouvements. Il s’agit de la forme de démence la plus courante chez les personnes de moins de 65 ans, précise sur son site internet le CHUS de Québec.

« La démence, c’est difficile, a dit Emma Heming Willis. C’est dur pour la personne diagnostiquée. C’est dur pour la famille. Ce n’est pas différent pour Bruce, moi-même ou nos filles. » Bruce Willis a mis fin à sa carrière et s’est retiré de la vie publique en raison de son aphasie, avait annoncé sa famille à l’hiver 2022. Un an plus tard, ses proches rendaient public un diagnostic de démence.