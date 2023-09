Ron Cephas Jones, connu pour son rôle dans This Is Us, n’est plus

(Los Angeles) Ron Cephas Jones, acteur de théâtre chevronné qui a remporté deux prix Emmy pour son rôle de père qui trouve la rédemption dans la série télévisée de NBC This Is Us, est mort à l’âge de 66 ans, a annoncé un représentant, samedi.