Sur Instagram, un message annonce la mort « soudaine et tragique » de Lil Tay, une influenceuse canadienne d’une quinzaine d’années qui s’est fait connaître en 2018 en publiant sur Instagram des vidéos où elle imitait un rappeur exposant sa richesse.

« C’est avec le cœur lourd que nous partageons la nouvelle dévastatrice du décès soudain et tragique de notre bien-aimée Claire », est-il écrit dans un sobre message publié sur la page Instagram de Lil Tay, suivie par 3,4 millions de personnes. Du même souffle, ses proches écrivent que le frère de l’adolescente est aussi décédé, ce qui ajoute « une profondeur encore plus inimaginable » à leur chagrin. Ceux-ci ont demandé de respecter leur intimité, ajoutant que les circonstances entourant les deux décès font « l’objet d’une enquête ».

Lil Tay, de son vrai nom Claire Hope, a acquis sa notoriété en 2018 alors qu’elle n’avait que neuf ans. Sur Instagram, on la voyait, liasses de dollars à la main, présenter un appartement de luxe ou encore de grimper à bord d’une voiture de luxe. « J’ai seulement 9 ans, je n’ai pas de permis, mais je conduis quand même cette voiture sport, bitch », lançait-elle en imitant le ton et la gestuelle hip-hop. Elle s’était à l’époque associée à des rappeurs populaires, dont Chief Keef et XXXTentacion, et avait même participé à une série documentaire de trois épisodes intitulée Life With Lil Tay.

Selon les médias américains, Lil Tay a été au centre d’une bataille judiciaire complexe entre ses parents. Sa mère, une agente immobilière de Vancouver nommée Angela Tian, aurait perdu son emploi après avoir utilisé les maisons de la compagnie et des voitures des employés dans le cadre des vidéos. En juin 2018, Lil Tay aurait écrit « aidez-moi » dans une publication sur Instagram, aujourd’hui effacée. Sa page Instagram – que son grand frère Jason aurait contrôlée – avait dès lors cessé d’être alimentée.

La mort de l’adolescente a été confirmée au magazine Variety par son « management », mais interrogé par le magazine Insider, son ancien manager, Harry Tsang, a fait appel à la « prudence », rappelant la « complexité de la situation ». Ni la police de Los Angeles ni celle de Vancouver (où l’adolescente a grandi) n’a ouvert d’enquête à propos du décès d’une Claire Hope, mais on ignore où l’adolescente vivait aujourd’hui. Son père, Christopher Hope, a refusé de commenter la situation.