Disparue du radar médiatique depuis cinq ans, l’influenceuse Lil Tay fait l’objet de reportages partout dans le monde depuis mercredi. Des médias la déclarent morte, d’autres, toujours en vie.

La saga a débuté mercredi matin quand un message est apparu sur le compte Instagram de Lil Tay. Ce message tout en sobriété, qui semblait avoir été écrit par ses proches, annonçait la mort « soudaine et tragique » de l’adolescente. Lil Tay, qui a une quinzaine d’années, s’est fait connaître en 2018 en publiant sur Instagram des vidéos où elle imitait un rappeur exposant sa richesse.

« C’est avec le cœur lourd que nous partageons la nouvelle dévastatrice du décès soudain et tragique de notre bien-aimée Claire », était-il écrit dans une publication désormais supprimée. Le message précisait également que le frère de l’adolescente serait aussi décédé, ce qui ajoutait « une profondeur encore plus inimaginable » au chagrin de leurs proches. Le magazine Variety a écrit avoir eu une confirmation du décès par le « management » de l’influenceuse.

En milieu d’avant-midi, jeudi, le tabloïd TMZ a publié un article citant une déclaration que la famille de Lil Tay aurait rédigée. Selon cette déclaration, donc, l’adolescente serait toujours en vie et son compte Instagram aurait été piraté. Si cette déclaration est véridique, on ignore pourquoi il aura fallu 24 heures à la famille avant de faire cette mise au point pour le moins importante.

Voilà la déclaration que TMZ attribue à Lil Tay :

« Je veux clarifier que mon frère et moi sommes sains et saufs, mais j’ai le cœur complètement brisé et j’ai du mal à trouver les bons mots. Ces 24 heures ont été très traumatisantes. Toute la journée d’hier, j’ai été bombardé d’interminables appels téléphoniques déchirants et larmoyants de la part d’êtres chers tout en essayant de régler ce gâchis. »

« Mon compte Instagram a été piraté par un tiers et utilisé pour répandre des informations erronées et des rumeurs discordantes à mon sujet, au point que même mon nom était faux. Mon nom légal est Tay Tian, ​​pas “Claire Hope”. »

Au magazine Insider, l’ancien manager de Liul Tay, Harry Tsang, avait fait appel à la « prudence » lorsque la mort de l’influenceuse a été annoncée, rappelant la « complexité de la situation ». Ni la police de Los Angeles ni celle de Vancouver (où l’adolescente a grandi) n’avait ouvert d’enquête à propos du décès d’une Claire Hope (le nom que les médias américains lui attribuent). Son père, Christopher Hope, a refusé de commenter la situation.

Lil Tay a acquis sa notoriété en 2018 alors qu’elle n’avait que neuf ans. Sur Instagram, on la voyait, liasses de dollars américains à la main, présenter un appartement de luxe ou encore de grimper à bord d’une voiture de luxe. « J’ai seulement 9 ans, je n’ai pas de permis, mais je conduis quand même cette voiture sport, bitch », lançait-elle en imitant le ton et la gestuelle hip-hop. Elle s’était à l’époque associée à des rappeurs populaires, dont Chief Keef et XXXTentacion, et avait même participé à une série documentaire de trois épisodes intitulée Life With Lil Tay.

Selon les médias américains, Lil Tay a été au centre d’une bataille judiciaire complexe entre ses parents. Sa mère, une agente immobilière de Vancouver nommée Angela Tian, aurait perdu son emploi après avoir utilisé les maisons de la compagnie et des voitures des employés dans le cadre des vidéos. En juin 2018, Lil Tay aurait écrit « aidez-moi » dans une publication sur Instagram, aujourd’hui effacée. Sa page Instagram – que son grand frère Jason aurait contrôlée – avait dès lors cessé d’être alimentée.