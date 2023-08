Madonna prend du mieux. Un mois après avoir passé quelques jours aux soins intensifs en raison d’une grave infection bactérienne, la chanteuse a assisté dimanche au spectacle de Beyoncé au New Jersey.

Durant le concert, tenu au MetLife Stadium à East Rutherford, Beyoncé a salué la superstar de 64 ans. « Un gros salut à la reine ! » a lancé l’ex-leader de Destiny’s Child durant Break My Soul, livrée en version remixée avec Vogue, un succès phare de Madonna datant de 1990. « Reine mère Madonna, nous t’aimons ! » a poursuivi Beyoncé, entourée d’une horde de danseurs sur scène.

Madonna assistait au concert avec ses enfants, les jumelles Estere et Stella, 10 ans, et Mercy James, 17 ans. Après le spectacle, la petite famille a posé en coulisses avec Beyoncé et Rumi, sa fille de 5 ans. Madonna a publié les clichés sur Instagram. « Merci Queen B pour ton magnifique spectacle. Mes filles étaient captivées ! On t’aime ! » a écrit la Material Girl.

Madonna devait se produire au Centre Bell les 19 et 20 août prochain, mais après son hospitalisation, la chanteuse a préféré reporter ses concerts en Amérique du Nord. Aucune date de reprise n’a encore été annoncée. La tournée Celebration, avec laquelle l’artiste américaine soulignera ses 40 ans de carrière, doit maintenant débuter le 14 octobre à Londres, au Royaume-Uni.