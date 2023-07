(Los Angeles) Une cour d’appel de la Californie envisagera mercredi de relancer les poursuites rejetées de deux hommes qui allèguent que Michael Jackson les a agressés sexuellement dans leur enfance pendant des années, une décision que le tribunal semble susceptible de prendre après une décision provisoire qui ordonnerait le retour des dossiers devant un tribunal inférieur pour un procès.

Andrew Dalton Associated Press

Les poursuites ont été déposées après la mort de Jackson en 2009 par Wade Robson en 2013 et James Safechuck l’année suivante. Les deux hommes sont connus pour avoir raconté leurs histoires dans le documentaire de HBO de 2019, Leaving Neverland.

Les deux ont poursuivi MJJ Productions et MJJ Ventures, deux sociétés dont Jackson était le seul propriétaire et le seul actionnaire.

En 2021, le juge de la Cour supérieure Mark A. Young a statué que les deux sociétés et leurs employés n’avaient aucune obligation légale de protéger Robson et Safechuck de Jackson et a rejeté les poursuites. Mais dans une décision provisoire le mois dernier, la Cour d’appel du 2e district de Californie a invalidé ce juge et a ordonné le retour des affaires en procès.

Mercredi, les avocats de la succession de Jackson tenteront de convaincre la cour d’appel de faire marche arrière.

En 2017, le juge Young avait rejeté les poursuites pour avoir dépassé le délai de prescription. Une nouvelle loi californienne élargissant temporairement le champ des affaires d’abus sexuels a conduit la cour d’appel à les rétablir. La succession personnelle de Jackson – les actifs qu’il a laissés après sa mort – a été rejetée en tant qu’accusé en 2015.

Robson, un chorégraphe de 40 ans, a rencontré Jackson à l’âge de 5 ans. Il a continué à apparaître dans les vidéoclips de Jackson et à enregistrer de la musique avec sa maison de disques.

Sa poursuite alléguait que Jackson l’avait agressé pendant sept ans. Il est dit qu’il était l’employé de Jackson et que les employés de deux sociétés avaient le devoir de le protéger de la même manière que les scouts ou une école auraient besoin de protéger les enfants de leurs dirigeants.

Safechuck, maintenant âgé de 45 ans, a déclaré dans sa poursuite qu’il avait rencontré Jackson lors du tournage d’une publicité pour Pepsi à l’âge de 9 ans. Il a affirmé que Jackson l’appelait souvent et lui offrait des cadeaux avant de passer à une série d’incidents d’abus sexuels.

La succession de Jackson a catégoriquement et à plusieurs reprises nié que le chanteur ait abusé des garçons. Elle avait souligné que Robson avait raconté lors du procès criminel de Jackson en 2005 qu’il n’avait pas été abusé, et que Safechuck avait dit la même chose aux autorités.

L’Associated Press ne nomme généralement pas les personnes qui disent avoir été victimes d’abus sexuels. Mais Robson et Safechuck se sont manifestés à plusieurs reprises et ont approuvé l’utilisation de leur identité.