L’élite de la mode et de la pop défile au Met Gala

La plus grande soirée de la mode, le Met Gala, a accueilli lundi sur son tapis rouge la crème de la crème du vedettariat américain : Rihanna, Kim Kardashian, Dua Lipa, Bad Bunny, Kylie Jenner, Pedro Pascal et de nombreux autres ont défilé sur le tapis rouge. Le thème de la soirée : Karl Lagerfeld et son héritage.