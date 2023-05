Pamela Anderson se confiera à Julie Snyder sur la scène principale de C2 Montréal, le 24 mai.

Le sex-symbol des années 1990 entend exprimer à l’animatrice québécoise ses réflexions quant à son retour sous les projecteurs et à l’importance de se réapproprier son histoire. Mannequin et personnalité publique reconnue pour son travail dans le monde du divertissement, la vedette d’origine canadienne a depuis tenté de renverser les idées reçues à son sujet, notamment en passant les dernières décennies à défendre les droits des animaux et de l’environnement, le véganisme et à lutter contre la violence conjugale. Le récent documentaire Pamela : une histoire d’amour, diffusé sur Netflix, a aussi contribué à apporter un éclairage différent sur la carrière de l’icône qui s’était d’abord fait connaître dans la série Baywatch.

C2 Montréal, qui se déroule du 24 au 26 mai à hôtel Fairmont le Reine Elizabeth, accueillera sur la même scène Yoshua Bengio, chercheur québécois considéré comme l’un des plus grands experts en intelligence artificielle, et Yuval Noah Harari, historien et auteur à succès de Sapiens : Une brève histoire de l’humanité, réputé pour être l’un des intellectuels les plus influents au monde. Les deux conférenciers, cosignataires de la lettre ouverte dévoilée en mars dernier demandant un moratoire sur le développement des grands modèles d’IA, exposeront leurs visions de l’avenir, entre l’espoir de voir les technologies servir le bien commun et les craintes de voir ce progrès faire basculer le sort de l’humanité.