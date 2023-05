PHOTO ANGELA WEISS, AGENCE FRANCE-PRESSE

La soirée a permis à de nombreuses personnalités de défiler dans l’entrée du Metropolitain Museum of Art de New York et de parler de la place de Karl Lagerfeld dans leur vie au micro de Lala Anthony, Derek Blasberg, Chloe Fineman et Emma Chamberlain. Lagerfeld a longtemps mené la maison Chanel, mais aussi les collections de Fendi, Chloé et Tommy Hilfiger, en plus de lancer sa propre collection éponyme, devenant au fil des ans l’un des designers les plus réputés au monde. Sur la photo : Pedro Pascal, en Valentino, l’un des looks marquants de la soirée.