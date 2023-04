Le rappeur américain Coolio est mort à l’âge de 59 ans des suites de sa consommation de fentanyl, a révélé jeudi son gérant Jarel « Jarez » Posey.

La famille du rappeur a également indiqué aux médias américains que « des traces d’héroïne et de méthamphétamine » se trouvaient également dans son système. Artis Leon Ivey Jr, surnommé Coolio, est mort le 28 septembre dernier à la suite d’un arrêt cardiaque. Son corps avait été retrouvé chez un ami. Mais la cause exacte de son décès n’était toujours pas connue.

Coolio avait été révélé au grand public en 1995 grâce à son tube Gangsta’s Paradise enregistré pour le film Dangerous Minds, qui mettait en vedette Michelle Pfeiffer. L’année suivante, il remportait un Grammy pour la meilleure performance rap.

Artis Leon Ivey n’était pas qu’un producteur et un rappeur, il était aussi un acteur, qui a fait des apparitions dans des séries comme The Nanny, Sabrina the Teenage Witch, ainsi que dans des émissions de téléréalité comme Celebrity Big Brother. Il a également publié un livre de recettes Cookin’With Coolio et participé à une compétition culinaire baptisée Rachael vs. Guy : Celebrity Cook-Off.