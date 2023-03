L’actrice oscarisée Jamie Lee Curtis a partagé une caricature de Serge Chapleau sur ses réseaux sociaux.

Nommée « Victoire de la diversité », la caricature publiée mardi dans La Presse représente une main tenant la célèbre statuette dorée.

Lauréate d’un Oscar pour son rôle de soutien dans le film célébré Everything Everywhere All at Once (Tout, partout, tout à la fois), Jamie Lee Curtis l’a partagée sur Facebook et Instagram.

« Au revoir et merci », a écrit la comédienne, sans toutefois donner le crédit au célèbre caricaturiste, ce que n’ont pas manqué de lui souligner certains internautes dans les commentaires…