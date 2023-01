Les princes William et Harry aux funérailles de la reine Élisabeth II, en septembre 2022.

(Londres) Avant même d’être publiées, les mémoires du prince Harry créent la sensation : il y accuse son frère William, héritier de la couronne britannique, de l’avoir jeté au sol en 2019 et raconte son opposition au remariage de son père désormais roi, selon des premiers extraits qui ont fuité jeudi.

Valentine GRAVELEAU Agence France-Presse

Un mois après la diffusion du tonitruant documentaire Netflix sur Harry et son épouse Meghan, la monarchie britannique affronte une série de nouvelles révélations visiblement encore plus accablantes sur le départ du couple en 2020 pour la Californie avec la publication le 10 janvier du livre Le Suppléant.

Selon des extraits diffusés par le quotidien britannique The Guardian, le duc de Sussex y accuse notamment son frère William de l’avoir jeté au sol lors d’une dispute en 2019 concernant Meghan, qu’Harry avait épousée l’année précédente.

William « m’a attrapé par le col, arrachant mon collier, et m’a fait tomber par terre », relaterait Harry. « J’ai atterri sur la gamelle du chien, qui s’est brisée sous mon dos, les morceaux m’entaillant », ajouterait le prince.

William se serait ensuite « excusé ».

Le palais de Buckingham est resté silencieux sur ces informations, comme sur toutes les accusations formulées dans la docu-série de Netflix sortie le mois dernier : le couple y reprochait à la famille royale de ne pas les avoir protégés et Harry accusait son frère de lui avoir « hurlé » dessus en 2020 en présence d’Élisabeth II.

« Vilaine » Camilla

Le flamboyant mariage en mai 2018 entre le prince Harry, aujourd’hui âgé de 38 ans, et Meghan, une actrice américaine métisse divorcée, semblait donner un coup de jeune à la famille royale. Il a vite tourné à la guerre familiale et en harcèlement médiatique, poussant les « Sussex » à quitter la monarchie avec fracas en 2020.

Le couple a depuis publiquement critiqué la famille royale et ses équipes de communication, notamment dans une interview en 2021 où ils ont accusé un membre de la famille, surnommée la « Firme », de racisme. Depuis les deux frères sont ouvertement en froid, n’apparaissant ensemble qu’à de rarissimes occasions lors desquelles ils s’adressent à peine la parole.

Ce grand déballage n’a fait que renforcer l’impopularité des Sussex au Royaume-Uni, où une grande partie de la presse les décrit en enfants gâtés.

« Je suis fatiguée de tout ça, fatiguée d’entendre les problèmes dans leur famille alors qu’on a tous nos problèmes dans nos familles. Je leur veux du bien, mais j’aimerais juste qu’ils passent à autre chose », a résumé jeudi auprès de l’AFP Catherine Doherty, une secrétaire de 63 ans à Londres.

La communication en amont de la sortie des mémoires avait jusque-là été millimétrée, avec des interviews qui doivent être diffusées dimanche et lundi au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Mais jeudi, le livre s’est retrouvé par erreur en vente dans des librairies espagnoles, cinq jours avant sa sortie officielle. Les ouvrages ont rapidement été retirés des rayons, a pu constater l’AFP.

Trop tard, le magazine Hello !, spécialiste de la royauté, affirme s’être procuré une copie de En la Sombra (Dans l’ombre), le titre en espagnol des mémoires, tandis que le MailOnline, version numérique du Daily Mail, révèle qu’Harry explique dans son livre s’être opposé au remariage de son père avec Camilla, craignant qu’elle ne soit une « vilaine belle-mère ».

Et selon le tabloïd The Sun, Harry explique également que William et son épouse Kate l’ont encouragé, alors qu’il avait 20 ans, à se déguiser en nazi lors d’une soirée costumée, ce qui avait fait scandale.

« Mission accomplie »

Selon le Guardian, Harry évoque tout au long de ses mémoires la difficulté d’être « le suppléant ». Il raconte notamment que le jour de sa naissance, son père Charles aurait dit à sa mère Diana : « Magnifique ! Désormais tu m’as donné un héritier et un suppléant - mission accomplie ».

Ces critiques tombent en pleine période de transition pour la famille royale britannique après l’accession au trône de Charles III, suivant la mort d’Élisabeth II le 8 septembre à l’âge de 96 ans. Le souverain du Royaume-Uni et de 14 autres États du Commonwealth doit être couronné le 6 mai, un évènement annoncé comme grandiose diffusé dans le monde entier.

Harry en sera-t-il ? Dans une bande-annonce diffusée par ITV, le prince esquive, estimant qu’il pouvait se passer « plein de choses d’ici là ».