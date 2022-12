(New York) Barbara Walters, la dynamique intervieweuse, présentatrice et animatrice qui a brisé un plafond de verre comme première femme à devenir une vedette de l’information télévisée au cours d’une carrière aussi longue que diversifiée, est décédée à l’âge de 93 ans.

Associated Press

La mort de Walters a été annoncée par ABC sur les ondes vendredi soir.

Pendant près de quatre décennies à ABC et à NBC, les entrevues exclusives de Walters avec des dirigeants, des membres de la royauté et des artistes lui ont apporté un statut de célébrité, tout en la plaçant à l’avant-garde de la tendance du journalisme de radiodiffusion qui a fait des reporters de télévision des vedettes et a fait entrer les bulletins d’information dans la course à la cote d’écoute.

Walters a fait les gros titres en 1976 en devenant la première femme présentatrice d’un bulletin d’information sur un réseau, avec un salaire annuel sans précédent d’un million de dollars, ce qui a suscité des réactions et des critiques (alors que le tollé n’a pas permis d’identifier ses fonctions supplémentaires au-delà des informations). Son dynamisme était légendaire alors qu’elle rivalisait non seulement avec les réseaux rivaux, mais aussi avec des collègues masculins de son propre réseau.

« Je ne m’attendais pas à ça ! », disait Walters en 2004, prenant la mesure de son succès. « J’ai toujours pensé que je serais une auteure pour la télévision. Je n’ai jamais pensé que je serais devant une caméra. »

Mais elle était naturelle devant la caméra, surtout lorsqu’elle posait des questions à des personnes d’influence.

« Je n’ai pas peur quand j’interviewe, je n’ai pas peur ! », déclarait-elle à l’Associated Press en 2008.