Derek Richard Thomas et le ventre arrondi de Rumer Glenn Willis

Bruce Willis et Demi Moore bientôt grands-parents

La fille aînée des acteurs Bruce Willis et Demi Moore, Rumer Glenn Willis, attend son premier enfant avec son conjoint, le musicien Derek Richard Thomas.

La Presse

La future mère, âgée de 34 ans, en a fait l’annonce sur son compte Instagram mercredi, photos en noir et blanc à l’appui.

Bruce Willis et Demi Moore, qui ont complété leur divorce en 2000, seront grands-parents pour la toute première fois. « J’entre dans l’ère de grand-mère sexy et folle », a commenté l’actrice de The Ghost, récemment sexagénaire, dans les réseaux sociaux.

Le célèbre couple a eu trois enfants au cours de sa relation de plus de 20 ans. Scout (31 ans) et Tallulah (28 ans) complètent la fratrie.

La tête d’affiche de Sixième sens, âgé de 67 ans, a eu deux autres marmots avec son épouse, Emma Heming : Mabel (10 ans) et Evelyn (8 ans).