La carrière de Jane Fonda a démarré dans les années 1960 et a été couronnée par deux Oscars de la meilleure actrice, en 1971 pour Klute d’Alan J. Pakula, et en 1978 pour Le Retour d’Hal Ashby. Elle a aussi été nommée cinq autres fois aux récompenses les plus prestigieuses du cinéma américain.