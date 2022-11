Kanye West et Kim Kardashian, en novembre 2019.

PHOTO EVAN AGOSTINI, ARCHIVES INVISION FOURNIE PAR ASSOCIATED PRESS

Kim Kardashian et Kanye West règlent leur divorce

Ye (Kanye West) devra payer à son ex-femme Kim Kardashian 200 000 $ par mois en pension alimentaire. Les deux vedettes, séparées depuis 2021, viennent de conclure une entente pour leur divorce.

L’ex-couple le plus populaire au monde s’évite ainsi de se rendre devant les tribunaux, alors qu’une audience était déjà prévue pour le mois prochain, selon The Guardian.

Ye et Kim Kardashian ont la garde partagée de leurs enfants et ne se doivent aucune pension, mis à part celle que le rappeur devra verser pour leurs quatre enfants. Ils se sépareront également toutes les dépenses pour la sécurité privée et les études de leurs enfants.

Les deux milliardaires avaient signé un contrat de mariage avant leurs noces, célébrées en 2014. Kim Kardashian a demandé le divorce en janvier 2021.

Leur entente de divorce survient peu de temps après les récents déboires de Ye, mis à l’amende pour avoir proféré des propos antisémites, qui lui ont notamment valu de perdre plusieurs partenariats avec des marques.