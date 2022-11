La chanteuse, parolière et actrice Lizzo sera honorée le 6 décembre prochain sur les chaînes NBC et E !, alors qu’elle recevra le plus prestigieux prix (Champion Award) remis lors des People’s Choice Awards.

Stéphanie Morin La Presse

Ces récompenses musicales, cinématographiques et télévisuelles américaines sont décernées chaque année depuis 1975. Leur particularité : les lauréats ne sont pas choisis par un jury, mais bien par un vote du public, effectué sur l’internet depuis 2005.

Pour 2022, le public a choisi Lizzo, qui avait réussi à se hisser par les artistes mis en nomination à cinq reprises déjà, sans remporter la palme.

Lizzo a été choisi notamment en raison de « son immense contribution au monde de la musique et de la télévision, en plus de son engagement sur les enjeux de diversité et d’inclusivité et ce, tant en matière de race, de genre, d’orientation sexuelle ou de diversité corporelle », a indiqué le comité par communiqué de presse, vendredi.

Lizzo anime actuellement une émission de téléréalité sur Prime, Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls. Elle a aussi lancé cette année un nouvel album, intitulé Special. Sa pièce About Damn Time a grimpé en tête du palmarès Billboard.