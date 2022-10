Les tuiles s’accumulent pour le rappeur Ye depuis la publication de ses propos antisémites. La plus récente nouvelle : la fermeture de la Donda Academy, son école privée chrétienne basée en Californie.

Jean Siag La Presse

Le directeur de la Donda Academy Jason Angell a avisé par courriel les parents de la centaine d’élèves ce jeudi de la fermeture immédiate de l’établissement, dont la mission est « d’être une réflexion de la gloire de Dieu dans le monde ». L’école sera fermée dès ce vendredi.

Dans sa missive, M. Angell affirme que la Donda Academy rouvrira en septembre 2023. « Nous avons espoir de voir nos élèves poursuivre leur cheminement afin de devenir les créateurs, les influenceurs et les leaders de la prochaine génération », écrit-il.

Certains élèves recevaient des bourses d’études, mais selon le Rolling Stone les autres devaient débourser 15 000 $ par an pour fréquenter l’école qui porte le nom de sa mère décédée (Donda). Les élèves que Ye surnommait ses « colombes » portaient des uniformes de marque Balenciaga (qui a rompu ses liens avec lui) et Yeezy.

On sait peu de choses sur ce qui se passe à la Donda Academy vu que les parents d’élèves doivent signer une clause de confidentialité. Sur le site de l’école, on apprend toutefois qu’il y a : « des temps de culte, des cours sur le langage de l’art, de mathématiques et de sciences, un temps pour le déjeuner et la récréation puis des cours d’enrichissement sur les langues, les arts visuels, le cinéma et du parkour. »

La Donda Academy est au cœur de la procédure de divorce de Ye et de son ex-femme Kim Kardashian, qui s’opposait à ce que ses enfants fréquentent l’établissement.