Les frasques répétées du chanteur Kanye West viennent de lui coûter sa lucrative association avec la maison Balenciaga.

Pierre-Marc Durivage La Presse

C’est la compagnie française Kering, propriétaire de la marque Balenciaga, qui en a fait l’annonce jeudi à l’occasion du dévoilement de ses résultats du troisième trimestre. En réponse aux questions de Women’s Wear Daily, l’entreprise a indiqué qu’elle rompait tous ses liens avec le rappeur américain qui se fait désormais appeler Ye. La décision de Kering arrive dans la foulée de commentaires controversés proférés par l’artiste, notamment des propos antisémites ainsi que des insultes à l’endroit de Joe Biden — il a qualifié le président américain de « putain d’arriéré » (fucking retarded).

Le chanteur avait participé au début du mois d’octobre au lancement de la collection été 2023 de Balenciaga, mise en scène dans une fosse de boue à l’occasion de la Paris Fashion Week. On le voyait arborant ce qui pouvait rappeler un uniforme militaire, avec un protecteur buccal. Cette photo a été retirée du site internet de Balenciaga. Il s’agissait de la dernière collaboration entre Ye et le directeur artistique Demna, avec qui il avait travaillé en février dernier pour le lancement de la gamme de vêtements Yeezy Gap Engineered by Balenciaga — l’évènement coïncidait avec le spectacle Donde 2, présenté à Miami. Gap a justement mis un terme à son entente avec le rappeur le mois dernier, alors qu’Adidas dit actuellement réfléchir à son association avec Ye — le chanteur représente depuis 10 ans l’entreprise allemande d’équipement et de vêtements de sport.

Ye, qui a été diagnostiqué en 2016 avec un trouble bipolaire, a multiplié les frasques depuis son apparition au Paris Fashion Week avec un t-shirt arborant les mots « White Lives Matter », un slogan raciste apparu en 2015 en réponse au mouvement Black Lives Matter. Le chanteur a aussi été suspendu des réseaux sociaux Twitter et Instagram à la suite de commentaires qui violaient les règles concernant les propos haineux ; il a réagi en achetant la plateforme de droite conservatrice Parler.