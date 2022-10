Procès pour agression sexuelle

Kevin Spacey confronté à sa présumée victime à New York

(New York) L’acteur vedette déchu de Hollywood Kevin Spacey, en procès civil à New York, a été confronté vendredi au comédien américain Anthony Rapp, qui l’accuse d’agression sexuelle quand il avait 14 ans en 1986 et lui réclame aujourd’hui 40 millions de dollars.