Les sept membres du célébrissime groupe de K-pop BTS devront-ils faire leur service militaire ? Par souci d’équité, ce serait « désirable », estime l’administration militaire sud-coréenne.

Catherine Handfield La Presse

C’est le terme qu’a employé vendredi Lee Ki Sik, commissaire de l’administration du personnel militaire, lorsqu’il s’est adressé aux législateurs de la Corée du Sud. Le ministre de la Défense, Lee Ki Sik, avait exprimé une position semblable plus tôt cette semaine devant un comité parlementaire.

Ces déclarations des hauts placés sud-coréens s’inscrivent dans un véritable débat national qui fait rage en Corée du Sud, où tout homme considéré comme valide et âgé entre 18 et 28 ans est tenu d’effectuer 18 à 21 mois de service militaire, en raison de la menace que représente la Corée du Nord.

Le plus vieux des membres de BTS, Jin, pourrait être conscrit au mois de décembre après avoir eu 30 ans. Le gouvernement a cependant déjà autorisé des exceptions pour des athlètes, des musiciens classiques et traditionnels et des danseurs de ballet, mais aucun chanteur populaire n’a eu droit à ce privilège à ce jour.

En 2019, la loi avait été révisée pour permettre aux vedettes de K-pop de reporter leur service militaire jusqu’à l’âge de 30 ans.

Selon un récent sondage mené en Corée du Sud, 61 % des répondants sont d’avis que les artistes populaires devraient aussi avoir droit à l’exemption et 54 % croient que les membres de BTS devraient faire leur service militaire.

Au mois d’aout, le ministre de la Défense, Lee Jong-sup, avait déclaré que, même en faisant leur service militaire, les membres du boys band (qui rapportent des milliards de dollars en retombée économique) pourraient continuer de faire des spectacles à l’étranger et qu’ils auraient l’occasion de répéter au sein de l’armée, qui compte beaucoup d’admirateurs, selon lui.