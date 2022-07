(Los Angeles) La police américaine recherchait activement mercredi un homme, libéré par erreur, qui est suspecté d’avoir agressé violemment un employé de Lady Gaga pour enlever les chiens de la vedette.

Agence France-Presse

James Howard Jackson, 19 ans, a été libéré le 6 avril à la suite d’une erreur administrative, indiquent les US Marshals, l’agence américaine chargée de poursuivre les fugitifs, dans un communiqué offrant jusqu’à 5000 dollars de récompense pour toute information menant à sa capture.

Lui et deux autres individus avaient été inculpés de tentative de meurtre et de vol pour avoir tiré sur un employé de Lady Gaga qui promenait ses trois bouledogues français, avant d’en enlever deux, alors que la chanteuse superstar se trouvait en Italie pour le tournage de House of Gucci.

PHOTO FOURNIE PAR ASSOCIATED PRESS Sur ces photos du 27 avril 2021, publiées par le service des Marshals des États-Unis, on voit James Howard Jackson. Les autorités fédérales offrent une récompense de 5 000 dollars pour toute information sur Jackson, l’homme qui aurait abattu le promeneur de chiens de Lady Gaga l’année dernière à Hollywood et volé deux des bouledogues français de la pop star. Il a été libéré par erreur en avril et reste introuvable.

Lady Gaga avait offert un demi-million de dollars de récompense à quiconque lui rendrait les deux chiens, Koji et Gustav.

Une femme les avait ramenés, prétendant les avoir trouvés attachés à un poteau, avant d’être arrêtée à son tour : elle était en couple avec le père d’un des suspects, selon le Los Angeles Times.

L’affaire avait illustré la popularité de ces chiens auprès des vedettes… et des criminels, pour qui leur petite taille et leur prix élevé en font des cibles privilégiées en vue d’une revente sur le marché noir.

Lady Gaga est particulièrement attachée à ses chiens, qui l’accompagnent fréquemment lors d’évènements publics et dont elle publie des photos sur les réseaux sociaux.