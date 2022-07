(Toronto) Le chanteur canadien Shawn Mendes annonce qu’il interrompt sa tournée mondiale pendant trois semaines pour se concentrer sur sa santé mentale.

David Friend La Presse Canadienne

Le musicien élevé à Pickering, en Ontario, a publié une déclaration sur son compte Instagram vendredi soir disant qu’une série de dates aux États-Unis seraient reportées afin qu’il puisse guérir et prendre soin de lui-même.

« Je fais des tournées depuis l’âge de 15 ans et pour être honnête, il a toujours été difficile d’être sur la route loin de mes amis et de ma famille », a-t-il écrit vendredi.

« Après quelques années sans (être sur la) route, je me sentais prêt à me replonger, mais cette décision était prématurée et malheureusement, le fardeau (d’être sur) la route et la pression m’ont rattrapé et j’ai atteint un point de rupture. »

Shawn Mendes a déclaré avoir consulté son équipe et des professionnels de la santé avant de faire cette annonce.

Le chanteur pop canadien a commencé sa tournée mondiale Wonder le 27 juin à Portland, en Oregon, le premier arrêt de plus de 80 dates de tournée programmées qui traversent l’Amérique du Nord jusqu’à l’automne avant de se rendre en Europe en 2023.

Son emploi du temps l’a amené à jouer de nombreuses nuits consécutives dans différentes villes, avec des pauses d’une journée entre la plupart des dates. Les spectacles reportés aux États-Unis n’ont pas encore été reprogrammés.

Le prochain concert de Shawn Mendes est prévu dans sa ville natale de Toronto le 31 juillet.