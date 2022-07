Bruno Blanchet veut parcourir les 273 km qui séparent Québec et Le Bic... à la course.

FRANÇOIS R. POULIOT Le Soleil

« Idée de fou » s’il en est une, le comédien habitué des ultramarathons partirait de la traverse Québec-Lévis le 10 juillet en espérant arriver à temps pour le tournage, prévu le 14, de La belle tournée, variété musicale et culturelle animée par son ami Guy Jodoin.