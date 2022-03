Lady Gaga, Billy Porter et Eric McCormack, de Will & Grace, coanimeront la soirée caritative d'Elton John donnée en marge des Oscar, le 27 mars.

The Associated Press

Il s'agira de la 30e édition de cette prestigieuse soirée destinée à recueillir des fonds pour la fondation Elton John de lutte contre le sida. L’événement de cette année marque un retour à une fête en personne, après une soirée « en ligne » l’année dernière en raison de la pandémie.

La soirée très mondaine, donnée en marge des Oscar à Los Angeles, a permis de récolter à ce jour plus de 86 millions $, selon les organisateurs. L'autrice-compositrice-interprète Brandi Carlile se produira sur scène, à West Hollywood Park.

« Lady Gaga, Billy Porter et Eric McCormack sont non seulement incroyablement talentueux, mais ont également grandement contribué à la visibilité et à l'inclusion des LGBTQ+ dans le divertissement — à la fois à l'écran et dans la musique », a déclaré l'un des coanimateurs, David Furnish, qui est président de la fondation et le mari d'Elton John.

La fondation lutte contre la discrimination à l'égard des personnes atteintes du sida. Elle finance des initiatives pour fournir des traitements, prévenir les infections et faire pression sur les gouvernements pour qu'ils offrent des programmes de soutien aux personnes vivant avec le VIH.