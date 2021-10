Justin Bieber était présent en septembre dernier au gala du Metropolitan Museum of Art Costume, à New York.

Justin Bieber récolte le plus de nominations en vue du gala des prix People’s Choice ; le film Dune, de Denis Villeneuve, est également bien représenté dans les choix effectués par le public.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Le chanteur pop canadien a récolté pas moins de 10 nominations, profitant notamment du succès de sa collaboration Stay avec The Kid LAROI ainsi que Peaches avec Giveon et Daniel Caesar. Les deux chansons, qui ont atteint le sommet du Billboard Hot 100, sont toutes deux en nomination dans trois catégories distinctes, soit chanson de l’année, vidéoclip de l’année et collaboration de l’année. Bieber a aussi reçu des nominations dans la catégorie artiste masculine de l’année alors que son album Justice est nommé dans la catégorie meilleur album de l’année.

Le rappeur Lil Nas X arrive deuxième quant au plus grand nombre de nominations avec six, suivi ex aequo d’Olivia Rodrigo et Doja Cat, nommées dans cinq catégories.

Les nominations ont été annoncées ce mercredi à la suite de la compilation des votes des amateurs dans 40 catégories qui touchent la musique, le cinéma, la télévision et la culture pop. Justement, dans les catégories consacrées au cinéma, le film Dune, de Denis Villeneuve, s’est illustré en méritant quatre nominations : dans la catégorie meilleur film, meilleur drame, de même que pour le travail des acteurs Thimothée Chalamet et Jason Momoa.

C’est le public qui est également invité à choisir les grands gagnants des People’s Choice Awards en votant sur le site votepca.com. Les résultats définitifs seront dévoilés lors du gala diffusé le 7 décembre prochain sur les ondes du réseau NBC et sur la chaine spécialisée E !