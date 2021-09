Célébrités

R. Kelly dépeint en « prédateur » sexuel à l’ouverture de son procès

(New York) Il a longtemps échappé à la justice malgré des accusations et une réputation sulfureuse, il doit maintenant rendre des comptes : le chanteur américain R. Kelly, star déchue du R & B, a été dépeint mercredi en « prédateur » par l’accusation au premier jour de son procès pour abus sexuels à New York.