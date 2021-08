Le cancer de la prostate de Joe Exotic pourrait s’être répandu à son ventre et son pelvis. C’est du moins ce qu’affirme l’excentrique personnage de la série Tiger King sur Netflix, qui avait annoncé en mai dernier être atteint d’un cancer, depuis sa cellule où il purge une peine de prison de 22 ans.

Léa Carrier La Presse

« Je suis prêt à mourir », a-t-il confié au média américain The Sun. Si son cancer devait progresser à un stade 3 ou 4, il affirme qu’il refuserait toute aide médicale. Plus tôt cette année, le dompteur de tigres le plus célèbre du monde avait annoncé à ses fans qu’il souffrait d’un cancer de la prostate, et avait réclamé d’être libéré afin de recevoir les traitements nécessaires, en vain.

« J’attends une coloscopie et une endoscopie depuis octobre. Le traitement médical dans une prison est pire que dans n’importe quelle société pour chiens », a-t-il déploré à The Sun.

Rappelons qu’en 2019, Joe Exotic a été reconnu coupable de complot de meurtre contre Carole Baskin, une autre vedette de Tiger King, ainsi que de 17 chefs d’accusation de maltraitance animale. Ce n’est pas la première fois qu’il fait parler de lui derrière les barreaux. En avril dernier, il a affirmé avoir été « kidnappé par l’État à des fins politiques ». Il a aussi lancé une compagnie de cannabis.