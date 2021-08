Rihanna devient la chanteuse la plus riche au monde grâce à une fortune estimée à 1,7 milliard $.

PHOTO EVAN AGOSTINI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Rihanna, la chanteuse la plus riche !

L’artiste est désormais la deuxième femme du spectacle la plus riche du monde selon Forbes.

Luc Boulanger La Presse

Rihanna est officiellement devenue milliardaire cette semaine, selon le magazine économique Forbes. L’interprète de Umbrella et Diamonds devient ainsi la chanteuse la plus riche au monde, avec une fortune estimée à 1,7 milliard. Elle se situe juste derrière l’animatrice et productrice Oprah Winfrey, parmi les personnalités connues.

Forbes souligne que ce ne sont pas les recettes d’albums vendus qui l’ont rendue richissime. Le gros de ces revenus provient de sa marque de cosmétique, Fenty Beauty, dont la valeur est estimée à 1,4 milliard ; et par les profits engendrés par son entreprise de lingerie, Savage x Fenty, d’une valeur d’environ 270 millions $.

« La marque de beauté de Rihanna, dont LVMH possède l’autre moitié, est connue pour sa large gamme de 50 teintes de peau, dont certaines disponibles pour les femmes de couleur, ce qui était rare lors du lancement de la marque en 2017 », explique la dépêche.

Source : Le Figaro