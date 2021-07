Célébrités

Le chanteur R. Kelly transféré dans une prison de Brooklyn

(New York) Le chanteur et producteur américain R. Kelly a été transféré depuis Chicago, où il était incarcéré depuis 2019, vers une prison de Brooklyn, en prévision de la tenue, début août, de son procès pour enlèvement, séquestration et relations sexuelles avec des mineures.