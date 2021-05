Talons hauts et lingerie ? C’est un look qu’on n’associait pas à la star pop Billie Eilish mais c’est celui qu’elle dévoile en page couverture du numéro de juin du magazine Vogue britannique.

Émilie Côté

La Presse

Billie Eilish, dont la nouvelle chevelure blonde platine a aussi beaucoup fait jaser il y a quelques semaines, s’est plutôt fait connaître avec des vêtements amples. Si elle porte une robe de type corset signée Alexander McQueen et qu’elle arbore un look d’époque sexy dans le Vogue britannique de juin, c’est pour montrer que l’on doit pouvoir s’exhiber comme on le veut, a-t-elle écrit sur Instagram.

L’important est de se sentir bien, plaide-t-elle. Les femmes ne doivent pas être prisonnière d’une image.

C’est même la jeune femme de 19 ans qui a proposé de dévoiler davantage de peau en s’inspirant de l’esthétique pin-up, explique l’équipe de Vogue.

Dans les différentes photos, elle porte notamment un imperméable Burberry et des bottes de la marque Mugler. Ce qu’elle dégage semble aller de pair avec sa nouvelle musique…

Rappelons que Billie Eilish vient de dévoiler Your Power, extrait de son deuxième album, Happier Than Ever, qui sortira le 30 juillet. Elle a même signé la réalisation du clip.