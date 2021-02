PHOTO EVAN AGOSTINI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New Delhi) Une nouvelle polémique a éclaté en Inde après la diffusion d’une image de l’icône pop Rihanna, posant seins nus pour une publicité de lingerie, en petit short pourpre avec un pendentif de Ganesh, la divinité la plus populaire d’Inde.

Agence France-Presse

La nouvelle tempête de la puissante « influenceuse » sur les réseaux sociaux, aux 100 millions d’abonnés sur Twitter et 91,4 millions sur Instagram, intervient quelques semaines après s’être attiré une vive réaction des autorités pour avoir pris la défense des agriculteurs qui manifestent contre des réformes agricoles dans le pays.

« C’est scandaleux de voir comment @Rihanna se moque honteusement de notre Dieu bien-aimé #Ganesh », a tweeté Ram Kadam, un parlementaire membre du parti nationaliste du premier ministre Narendra Modi. « Cela montre à quel point elle n’a aucun respect pour la culture et les traditions indiennes ».

Le Conseil mondial hindou (Vishva Hindu Parishad, VHP), groupe rattaché au parti nationaliste hindou au pouvoir Bharatiya Janata (BJP), a affirmé avoir déposé des plaintes pour obtenir de Twitter et Facebook le retrait de l’image et des mesures contre les comptes de Rihanna.

Le ministère indien des Affaires étrangères avait reproché début février à Rihanna, parmi d’autres célébrités internationales, de s’immiscer de façon « sensationnaliste » dans le dossier des réformes agricoles du pays, après des tweets de Rihanna et Greta Thunberg sur les manifestations d’agriculteurs devenus viraux.

« Pourquoi ne parlons-nous pas de cela ? ! #FarmersProtest » (manifestation des agriculteurs), avait écrit la pop star, en partageant un reportage de CNN traitant des coupures de l’internet à Delhi pendant les manifestations d’agriculteurs la semaine dernière.

Son message avait été aussitôt retweeté plus de 230 000 fois et commenté par près de 80 000 personnes. L’activiste suédoise Greta Thunberg, l’une des plus importantes militantes écologistes au monde, l’avait également retweeté, tout comme la nièce de la vice-présidente américaine d’origine indienne Kamala Harris, Meena Harris.