La chanteuse Adele a « brisé l’internet » en adressant un message aux travailleurs essentiels sur Instagram ce mercredi, au lendemain de son 32e anniversaire.

La Presse

Après avoir remercié ses fans pour les vœux qu’ils lui ont adressé pour son anniversaire, la chanteuse britannique a eu une pensée pour les premiers répondants et travailleurs essentiels, ces « anges » « qui risquent leur vie pour nous garder en sécurité ».

Cette rare publication de l’interprète de Hello (son billet précédent remonte à Noël) a suscité une avalanche de réactions, surtout en raison de la photo qui l’accompagne. On y voit une Adele particulièrement svelte dans sa minirobe noire poser derrière une énorme couronne de fleurs. Des personnalités comme Chrissy Teigen et Lil Nas X se sont répandues en éloges sur son allure, tandis que plus de 5 millions d’abonnés à son compte Instagram ont « aimé » la photo.

Sa perte de poids n’en a pas moins monopolisé l’attention (Adele aurait perdu plus de 100 livres, selon ce qu’elle confiait à une fan en janvier dernier). Tandis que de nombreux internautes comparaient avantageusement son apparence à celle qu’elle affichait plus tôt dans sa carrière, d’autres voyaient dans ces éloges une forme de « grossophobie ».

Quatorze heures après la publication de son billet, Adele était toujours la tendance numéro 1 sur Twitter, ayant inspiré plus de 732 000 tweets.