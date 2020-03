Billie Eilish répond aux persistants commentaires concernant sa façon de se vêtir dans une vidéo diffusée durant son spectacle. Lors de la première soirée de sa tournée mondiale, ses admirateurs ont pu voir ces images que certains ont publiées sur les réseaux sociaux.

Marissa Groguhé

La Presse

On y voit l’artiste de 18 ans retirer son chandail et s’engouffrer lentement dans de l’eau noire, vêtue d’un soutien-gorge seulement.

« Certaines personnes détestent ce que je porte, d’autres en font l’éloge, dit Eilish dans l’extrait. Certaines personnes s’en servent pour ridiculiser les autres, d’autres pour me ridiculiser, moi. »

La jeune chanteuse avait déjà confié s’habiller dans des vêtements amples pour ne pas laisser paraître ses formes et se faire juger sur son corps.

« Voudriez-vous que je sois plus petite ? Plus faible ? Plus douce ? Plus grande ? Voudriez-vous que je me taise ? Est-ce que mes épaules vous provoquent ? Et ma poitrine ? Et mon ventre ? Mes hanches ? Le corps dans lequel je suis née n’est pas ce que vous vouliez ? », poursuit-elle avant de conclure dans un commentaire franc sur la tendance sociale à baser leurs opinions sur les apparences.