La Team Croûton est au Canada. La quoi ? La « Team Croûton », un groupe de youtubeurs français spécialisés dans les jeux vidéo, populaires auprès des préados et des ados. Les plus connus sont Michou – sa chaîne YouTube compte plus de 3,1 millions d’abonnés – et Inoxtag – qui rejoint plus de 1,6 million d’abonnés.

Marie Allard

La Presse

Chez nous, la Team Croûton a notamment participé à un tournoi de pêche sur la glace : les truites arc-en-ciel valaient deux points et les autres poissons, un point. Les répliques comme « Mon vermisseau, y plonge pas » et autres, « On se croirait dans les jeux à la fête foraine », donneront peut-être envie aux ados français de passer leurs prochaines vacances au Québec. Ou pas… Mercredi, Michou a publié une vidéo montrant une bataille de fusils Nerf dans le chalet de la Team Croûton.

Commanditée par le jeu Overwatch (non, les youtubeurs ne se limitent pas à faire de la pub pour la pêche blanche…), la vidéo avait été vue plus de 175 000 fois une heure après sa diffusion.