Justin Bieber parle ouvertement de sa dépendance aux drogues et de la période la plus sombre de sa vie dans le plus récent épisode de la série documentaire YouTube portant sur lui, Seasons.

Marissa Groguhé

La Presse

Il admet avoir consommé toutes sortes de drogues pendant des années, avant de décider d’arrêter parce qu’il se sentait « mourir ». Durant la période où il se droguait le plus, ses gardes de sécurité devaient parfois vérifier la nuit que son cœur battait toujours.

Dans cet épisode, Bieber explique également avoir passé une batterie de tests pour comprendre son manque d’énergie récurrent après avoir arrêté la drogue et l’alcool. On lui a alors diagnostiqué la maladie de Lyme ainsi que la mononucléose.

Se disant résolument décidé à aller mieux, à regagner le contrôle de son corps et de sa vie, le chanteur explique que cela lui permettra d’être « un meilleur mari, un meilleur père et le meilleur des amis ».

