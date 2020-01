PHOTO EVAN AGOSTINI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Agressée sexuellement alors qu’elle n’avait que 6 ans, l’actrice et chanteuse Jessica Simpson a longuement enfoui ce secret. Et c’est ce qui l’a conduite à consommer drogues et alcool.

André Duchesne

La Presse

C’est ce qu’elle affirme dans un ouvrage intitulé Open Book qui paraîtra au début du mois de février. Dans son livre, elle raconte que ses parents et elle visitaient souvent un couple d’amis. C’est la fille de ces derniers qui lui faisait des attouchements.

« Je partageais le même lit qu’elle, se souvient-elle. Ça commençait toujours par des chatouilles, puis les choses devenaient extrêmement gênantes. » Simpson a rompu son silence à 12 ans en s’ouvrant à ses parents, qui ne sont plus restés à coucher chez ce couple d’amis sans pour autant le confronter.

Plus tard, Simpson s’est enfoncée dans les drogues et l’alcool pour soigner son âme blessée.