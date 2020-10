Lana Del Rey est sur la sellette après avoir diffusé une vidéo sur Instagram en marge d’une séance de signatures qu’elle a tenue samedi dans une librairie de Los Angeles.

Luc Boulanger

La Presse

On y voit la chanteuse qui porte un masque… en maille, lassant voir sa bouche et son nez… et pas vraiment conforme d’un point de vue sanitaire.

Elle est entourée de six membres de son équipe (tous bien masqués). « Lana, s’il te plaît, peux-tu porter un vrai couvre-visage ? Et rester prudente », lui a écrit une utilisatrice du réseau social.

La chanteuse s’est défendue en disant avoir fait un test négatif et respecté les deux mètres de distanciation pendant la rencontre avec ses fans (sauf pour les photos !). Se peut-il que l’interprète de Summertime Sadness ait maille à partir avec certaines règles sanitaires ?