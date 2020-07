Maripier Morin a présenté ses excuses mercredi après avoir été accusée par la chanteuse Safia Nolin de harcèlement sexuel, d’agression physique et d’avoir proféré des propos racistes lors d’une soirée en mai 2018.

Marissa Groguhé

La Presse

Dans une « story » Instagram publiée mardi soir, Safia Nolin raconte que Maripier Morin lui aurait fait des avances trop entreprenantes, puis aurait formulé des commentaires racistes en désignant une serveuse, avant de la mordre si fort à la cuisse que la chanteuse en aurait gardé un bleu pendant deux semaines.

Mercredi après-midi, Maripier Morin a présenté ses excuses publiques sur Instagram concernant son comportement envers la chanteuse. Elle dit se souvenir de cette soirée de mai 2018 durant laquelle Safia Nolin l’aurait invitée à se joindre à elle dans un bar.

Quelques jours plus tard, lorsque la chanteuse lui a envoyé une photo de la morsure sur sa cuisse, Maripier Morin dit avoir réalisé qu’elle avait eu « un comportement répréhensible » envers elle.

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Safia Nolin

L’animatrice télé et comédienne a reconnu être à l’origine d’une situation d’abus et d’excès. « Je n’aurais pas su lire ou comprendre la limite que j’aurais pu franchir. Si tel fut le cas, je m’excuse encore et je suis toujours profondément désolée », a-t-elle écrit, ajoutant avoir tenté, en vain, de discuter avec Safia Nolin à la suite de sa publication.

Maripier Morin n’a pas répondu aux allégations voulant qu’elle ait tenu des propos racistes.

Safia Nolin n’a pas désiré s’entretenir avec La Presse. « Je considère que j’ai absolument tout dit par rapport à ça, je n’ai rien à rajouter et surtout, je n’ai pas envie de raconter encore une fois cette soirée », nous a-t-elle écrit.