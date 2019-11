Eminem semble prendre la défense de Chris Brown dans un extrait de chanson dévoilée par un internaute de la plateforme Reddit.

Marissa Groguhé

La Presse

Sur l’enregistrement de quelques secondes, on entend le rappeur dire : « Bien sûr que je suis du côté de Chris Brown. Moi aussi, j’aurais battu cette salope. » (Of course I side with Chris Brown. I’d beat a bitch down too.) Les propos laissent croire qu’il fait référence aux accusations qui ont pesé sur Chris Brown en 2009 (auxquelles il a plaidé coupable), après qu’il eut battu la chanteuse Rihanna, avec qui il était en couple à l’époque.

Elle avait dû être hospitalisée et des images de son visage tuméfié avaient circulé. Les paroles qu’Eminem prononce dans l’extrait auraient été écrites durant la création de l’album de 2009, Relapse, soit un peu après les événements, mais avant qu’il ne collabore lui-même avec la chanteuse (Love the Way You Lie, The Monster).

Si les propos sur Rihanna ont été retirés de la version finale de la chanson Things Get Worse, Eminem y tient néanmoins des propos violents envers plusieurs femmes (Dakota Fanning, Natasha Bedingfield, Carmen Elektra).