Chance the Rapper

Le rappeur Chance the Rapper est aussi collaborateur spécial de la chaîne NBC affecté à la couverture de la LNH.

La Presse

Sous le nom de Lazlo Holmes, il réalise des entrevues avec des joueurs de hockey, malgré une connaissance très limitée du sport… et des skieuses olympiques.

Il a récemment mené une entrevue avec le défenseur des Devils du New Jersey P.K. Subban, qui a déjà porté les couleurs du Canadien, s’il fallait le rappeler.

On y apprend entre autres que les Devils sont la seule équipe professionnelle du New Jersey et que Subban gagne apparemment beaucoup d’argent… — Pascal LeBlanc