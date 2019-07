La voix de Minnie Mouse s'éteint

« Pendant plus de 30 ans, Minnie et Russi ont travaillé ensemble pour divertir des millions de personnes dans le monde. [...] Nous remercions Russi pour son immense talent et pour la joie de vivre qu'elle apportait dans tout ce qu'elle faisait », a dit Bob Iger, président-directeur général de Disney.

Depuis 1986, année où elle a décroché le rôle convoité de Minnie Mouse devant plus de 200 candidates, Russi Taylor a participé à plus d'une centaine de projets de Disney.

C'est d'ailleurs en travaillant pour le géant du divertissement qu'elle a rencontré son mari, Wayne Allwine, qui, lui, prêtait sa voix à... Mickey Mouse. Le couple est resté soudé jusqu'à la mort d'Allwine, en 2009.

« Je n'ai jamais voulu être célèbre. Les personnages que j'interprète le sont, et ça me convient parfaitement », a déjà affirmé Russi Taylor.

L'actrice mettait aussi sa voix au service de trois personnages des Simpson, Martin Prince et les jumelles Sherri et Terri. Elle avait 75 ans.