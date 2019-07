Taylor Swift, célébrité la mieux payée

Taylor Swift est l'une des artistes les plus populaires auprès de la nouvelle génération. Il n'est donc pas surprenant qu'elle soit aussi la célébrité la mieux rémunérée de l'année passée, selon la liste publiée hier par Forbes.

La star de 29 ans a enregistré des revenus avant impôts de 185 millions US (242 millions) en 2018, entre autres grâce à sa lucrative tournée Reputation et à la signature d'un contrat avec l'étiquette Republic Records de la société Universal.

L'entrepreneuse et vedette de téléréalité Kylie Jenner, le rappeur Kanye West, le joueur de soccer Lionel Messi et le chanteur Ed Sheeran complètent le top 5 des célébrités qui ont engrangé le plus de revenus l'an dernier. - Luna-Marine Jamet, collaboration spéciale