Madonna nie vouloir quitter Lisbonne

« Je ne vais pas quitter Lisbonne », a assuré la chanteuse dans l'hebdomadaire portugais Visao à l'occasion de la sortie de son album Madame X, nourri de ses rencontres artistiques dans la capitale portugaise.

« Mon fils joue encore au Benfica. J'y ai encore une maison et je fais des allers-retours. Je vis dans les avions de TAP Air Portugal », a ajouté la vedette de la pop qui avait emménagé à Lisbonne pour permettre à David Banda, l'un de ses quatre enfants adoptés au Malawi, de rejoindre l'académie de football du Benfica Lisbonne.

Depuis son installation, le séjour de la vedette à Lisbonne a été accompagné de plusieurs polémiques, dont la dernière en mars à la suite de laquelle étaient apparues des rumeurs sur son départ dans la presse portugaise.

L'équipe de tournage d'un de ses derniers clips s'était vu refuser l'entrée d'un cheval dans un manoir du XIXe siècle à Sintra. Selon plusieurs médias, cette décision n'avait pas plu à la chanteuse qui avait alors menacé de quitter le pays.

« J'ai subi des pressions au plus haut niveau pour laisser entrer le cheval », a confié le maire de Sintra, Basilio Horta, dans l'hebdomadaire Sol la semaine dernière. « Nous avons fait une étude pour connaître l'impact » de l'entrée du cheval dans le manoir et « cela aurait abîmé le parquet. Il a alors été impossible de satisfaire cette demande. Elle l'a mal pris et s'est fâchée », a-t-il affirmé.