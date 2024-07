Le terme culture se réfère aussi aux grands espaces dans la région de la Petite-Nation. Une invitation à prendre la clé des champs pour les visiteurs qui y font escale.

Le charme des petites routes

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La rivière de la Petite Nation

La Petite-Nation contient des paysages d’une grande beauté qui méritent que vous vous y attardiez. À partir de Papineauville, mettez le cap sur Saint-André-Avellin. De là, vous aurez le choix d’emprunter la route 321 qui vous fera monter jusqu’à Chénéville, ou d’emprunter la route 323 qui vous fera découvrir Notre-Dame-de-la-Paix et Namur avant de redescendre par la route 315 vers Montpellier et Ripon. Chemin faisant, vous allez découvrir des boutiques qui offrent des produits locaux (savons, fromages, etc.).

Découvrez des attraits de la route 321

Parc Omega

PHOTO MATHIEU WADDELL, ARCHIVES LA PRESSE Un daim du parc Omega

La réputation du parc Omega n’est plus à faire. Son long parcours permet aux visiteurs d’observer des animaux dans leur habitat naturel. Attention, certains ne se gêneront pas pour glisser leur tête par la fenêtre de votre voiture. On y accède par la route 323 à partir de Montebello ou de l’autoroute 50 (portion appelée autoroute Guy-Lafleur). Et puisque vous êtes à Montebello, un arrêt s’impose dans cette charmante municipalité qui compte sur son territoire le célèbre Château Montebello.

Le Manoir Papineau

PHOTO D’ARCHIVES, FOURNIE PAR PARCS CANADA Le Manoir Papineau, situé à Montebello

À Montebello se trouve le domaine seigneurial de Louis-Joseph Papineau, figure légendaire de la politique canadienne. Avec ses quatre tours, ce bâtiment du XIXe siècle vous fera découvrir la vie du célèbre patriote et vous plongera dans un passé qui fait rêver. Du 30 août au 1er septembre, on vous propose de visiter les lieux en soirée avec une lanterne. Il faut dire que le manoir fait l’objet de légendes et d’histoires mystérieuses.

